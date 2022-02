Benzine golft door aderen van Familie Van Veen: ‘Allemaal een passie voor auto’s’

Wie autorijden leuk vindt, hoeft de huiskamer niet meer uit: Gran Turismo 7 komt eraan

Het autorijden in videogames is de afgelopen jaren zo realistisch geworden dat je voor een spannende rit je huis niet meer uit hoeft. De nieuwste generatie van het autoracespel Gran Turismo verschijnt volgende maand voor de PlayStation, en maakt duidelijk hoe autorijden op het scherm in een kwart eeuw levensecht is geworden.

4 februari