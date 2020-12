Belgische automobilist rijdt Leon (9) van zijn sokken en gaat ervandoor: ‘Ik heb haast, de groeten’

Op een oversteekplaats in Meulebeke ging het gistermiddag mis voor de kleine Leon. Hij was met zijn step op weg naar een vriendje om een kerstkaart door de bus te doen. ,,Een auto stopte om Leon over te laten steken, maar toen werd hij aangereden door een wagen die van de andere kant kwam’’, vertelt vader Kristof tegen Het Laatste Nieuws.



Het jochie stond direct weer op zijn benen, maar hield aan de aanrijding fikse schaafwonden in het gezicht en op zijn lichaam over. ,,Leon krabbelde meteen weer overeind. De bestuurster, een wat oudere dame, snauwde hem toe dat hij beter uit zijn doppen moest kijken’’, vervolgt Kristof aangedaan. De vrouw bekeek Leon vluchtig, riep ‘ah, je hebt niets. Ik heb haast, dus de groeten’ en reed weg.