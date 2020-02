Belgisch echtpaar stort met huurauto 200 meter in ravijn

VRAAG & ANTWOORD Is kogeldruk aan te passen om twee fietsen te dragen?

9 februari Ik ben geïnteresseerd in de nieuwe Peugeot 2008, maar nu blijkt de toegestane kogeldruk slechts 48 kg te zijn. Een miskleun, want hierdoor kun je niet eens twee gewone fietsen meenemen. Inclusief drager is het gewicht al gauw 55 kg. De concurrentie, Captur, Kamiq of Kona, doet het beter met 75/80 kg. Zou dit nog aan te passen zijn? –André Epker