Belg rijdt met 1,3 miljoen euro in kofferbak op Spaanse snelweg

De auto met Belgisch kenteken werd zondag voor een controle van de weg geplukt in L’Aldea, een stad zo'n 75 kilometer ten noorden van Tarragona. Hij reed in noordelijke richting tussen Valencia en Barcelona. In de wagen zat naast de Belg ook nog een man met de Turkse nationaliteit.

Toen agenten de kofferbak openden, zagen ze twee koffers liggen. Daar lagen kleren in, maar toen ze die wat opzij schoven, bleken eronder tientallen pakketjes met bankbiljetten verstopt. In totaal ging het om maar liefst 1.375.740 euro.

De Belg verklaarde verantwoordelijk te zijn voor het geld, maar wilde geen uitleg geven over de herkomst of bestemming. Wie in Spanje met meer dan 100.000 euro rondrijdt, heeft daar speciale documenten voor nodig, en die kon hij niet overleggen. De politie nam alles in beslag vanwege de twijfelachtige afkomst, in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld.