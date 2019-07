Beer stapt in geparkeerde auto en veroorzaakt ongeluk in Amerika

Een beer was namelijk via de bestuurderskant in een geparkeerde, niet afgesloten auto gekropen. Tijdens het wroeten in de auto heeft de beer per ongeluk de deur gesloten, waardoor het dier vast kwam te zitten in de wagen. Op een vrijgegeven foto van de politie is duidelijk de ravage te zien die de beer aanrichtte toen hij uit het voertuig probeerde te vluchten.



De beer heeft vermoedelijk tegen de pook van de automatische versnellingsbak gestoten, die daardoor uit stand P (Park, de parkeerstand) schoot en in N (Neutral, de vrijstand) kwam te staan. De auto stond op een helling en begon te rollen. Het voertuig raakte een boom en kwam dertig meter lager tot stilstand.



Door de klap schoot een van de deuren open. De beer vluchtte vervolgens ‘te poot’ in onbekende richting, zoals de politie het gekscherend verwoordt.