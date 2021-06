Bedrijven hamsteren nu computerchips als wc-papier, aldus Elon Musk

Laat nooit je sleutels in je dure Range Rover zitten tijdens het tanken

31 mei Slecht nieuws voor Akon. De 48-jarige Amerikaanse zanger stopte bij een pompstation om zijn tank bij te vullen, maar bleef uiteindelijk zonder zijn peperdure Range Rover achter. Akon stond aan de passagierskant en voordat hij het in de gaten had, sprong de dief aan de andere kant de wagen in om er vervolgens hard mee weg te rijden. Dat meldt Fox News.