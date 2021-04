Beangstigend: man vindt 15.000 bijen in zijn auto wanneer hij terugkomt van de supermarkt

Een Mexicaanse man had afgelopen zondag wel heel speciale ‘lifters’ in zijn auto zitten. Toen hij terugkwam van het winkelen ontdekte hij namelijk een zwerm van 15.000 bijen op zijn achterbank.

Het ‘bijzondere’ voorval deed zich voor op een parking in Las Cruces, in New Mexico. De man, van wie de naam niet bekend is, was naar eigen zeggen slechts 10 minuten in de supermarkt. Hij liet daarbij tot zijn spijt het raam van zijn auto openstaan. Pas toen hij opnieuw in de auto stapte en wilde wegrijden, ontdekte hij de bijenkolonie op de achterbank van zijn auto.

Onmiddellijk maakte de man rechtsomkeer en belde de hulpdiensten: ,,Hij belde 911 omdat hij niet wist wat hij moest doen. Bovendien maakte de man zich zorgen, omdat het om de auto van een vriend ging”, zegt brandweerman en imker Jesse Johnson. De 37-jarige Johnson had op dat moment geen dienst en zat op een familiebarbecue. Daar kreeg hij plots een telefoontje van zijn collega’s of hij geen zin had om de bijenzwerm te verwijderen en bij hem thuis een plaatsje te geven.

Dat moet je Johnson geen twee keer zeggen: ,,Ik zal er alles aan doen om te voorkomen dat mensen bijen doden.” Johnson reed naar de parking en ving alle insecten met een lege bijenkorf binnen een halfuur. ,,Ik behandelde de bijenkorf met citroengrasolie. Dat goedje bootst de geur van de koningin na, waardoor alle bijen daar automatisch toe aangetrokken zijn.”

Dat is ook onmiddellijk de reden waarom er zoveel bijen in de auto zaten: ,,In de lente komt het regelmatig voor dat bijenkolonies zich splitsen, waardoor een zwerm een ​​nieuwe koningin volgt naar een andere locatie.” De nieuwe koningin was deze keer helaas in een auto gaan zitten, in plaats van bijvoorbeeld een boom.

Volledig scherm De auto vol met bijen. © Las Cruces Fire Department

Ondanks het grote aantal bijen, vielen er amper ‘slachtoffers’. Enkel een bewaker van de supermarkt en een andere brandweerman werden gestoken: ,,Eén brandweerman werd in zijn lip gestoken en de volgende ochtend lachten we hem uit”, aldus Johnson.

Volledig scherm Imker Jesse Johnson. © Las Cruces Fire Department