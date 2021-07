Autovakantie is veruit het populairst deze zomer

Volgens reisverzekeringsexpert Bas Knopperts van Independer kiezen dit jaar nog meer vakantiegangers voor de auto dan in andere jaren. Een vliegreis is volgens hem minder in trek. ,,Met de auto kun je sneller schakelen als de kleurcode van een land naar oranje of rood gaat.‘’

Independer constateert ook dat de vakantiegangers zich dit jaar extra goed verzekeren. ,,De vraag naar reisverzekeringen is bij ons met 400 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. En ook deze maand ligt de vraag hoger dan in juni 2019, toen er nog geen sprake was van corona,” aldus Knopperts. ,,We denken dat veel mensen ook voor hun vakantie in Nederland een reisverzekering afsluiten. Dan is die nieuwe iPad ook verzekerd en denk aan schade aan de tent bij een flinke zomerstorm.”

Eigen land

Het grootste deel van de vakantiegangers (57 procent) kiest dit jaar voor Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Maar 41 procent van de mensen die de zomervakantie heeft geboekt - of nog wil boeken - kiest voor een vakantie in eigen land. 63 procent van hen maakt die keus vanwege onzekerheid rondom corona. Het valt de onderzoekers op dat vrouwen in deze groep het corona-argument (met 72 procent) vaker naar voren brengen - als reden voor een vakantie in eigen land - dan mannen (met 53 procent).

Uit het onderzoek, uitgevoerd door bureau Panel Inzicht, blijkt dat 51 procent van de jongeren (in de leeftijd van 18-34 jaar) inmiddels een zomervakantie heeft geboekt. In de leeftijdsgroep 50 tot 64 heeft nog maar 34 procent een boeking gedaan. En in de groep 65-plussers boekte nog maar 26 procent een zomervakantie.

TomTom

Uit onderzoek van navigatiespecialist TomTom bleek vorige maand ook al dat de Nederlanders (49 procent) liever in Nederland blijft vanwege onzekerheid over de reisbeperkingen in andere landen. Maar uit dat onderzoek bleek ook dat vier op de tien Nederlanders (43 procent) pas op het laatste moment wil beslissen wanneer en waarheen op vakantie te gaan. Zij zien nog te veel onzekerheden rondom boekingen en annuleringen, reisrestricties, geldproblemen of angst om het virus op te lopen tijdens het reizen.

Het onderzoek van TomTom, uitgevoerd door bureau Opinium Research onder duizend Nederlanders, toonde ook aan dat vliegen bij een deel van de vakantiegangers uit de gratie is. Waar het vliegtuig voorheen bij bijna de helft van de vakantiegangers (47 procent) favoriet was, is dat aantal sinds de coronapandemie gedaald naar 30 procent. Bovendien wordt Nederland steeds meer gewaardeerd als vakantiebestemming. Zo liet bijna een derde van de ondervraagden (32 procent) weten dat ze meer waardering voor Nederland hebben gekregen en ook na de pandemie vaker zullen kiezen voor een vakantie in eigen land.

Volledig scherm Nederlanders gaan deze zomer het liefst met de auto op vakantie. © TomTom

In deze video geeft ANWB-wegenwacht Gerrit Eier, bekend van tv-programma De Alarmcentrale, enkele belangrijke tips voor de autovakantie