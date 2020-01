Autoshow Genève nu ook al bedreigd door wegblijvers

Nissan ontkent geruchten over breuk met Renault

8:39 De Japanse autofabrikant Nissan ontkent te onderzoeken of er een einde kan worden gemaakt aan de jarenlange samenwerking met de Franse partner Renault. ,,Er is geen sprake van dat Nissan de ontbinding van de alliantie bekijkt”, stellen de Japanners in een persbericht.