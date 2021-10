Auto’s blijven uit de bocht vliegen naar huis van Daan en Hetty, voortaan komen ze een boerenbarrière tegen

Het was de derde keer dat een auto op de N348 in Leuvenheim een woning ramde. En er zijn nog meer incidenten geweest waarbij auto’s uit de bocht vlogen en schade veroorzaakten. Dat de buren nu de hooibalen hebben geplaatst, brengt een gevoel van veiligheid voor Daan Baarslag. ,,Die balen zijn fors, en wegen ongeveer 850 kilo. Dat houdt een auto wel tegen.’’

Hooibalen van de buren

De hooibalen zijn dinsdagmiddag neergelegd door de naaste buren die een melkveehouderij hebben. Baarslag: ,,Of ze nu bij hun bedrijf liggen, of hier, dat maakt de buren niets uit. Maar voor ons betekent het wel een stukje veiligheid.’’

Het huis van de familie Baarslag ligt aan de N348 tussen Dieren en Brummen. Op de provinciale weg is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. Daar waar het bord Welkom in Leuvenheim staat, wordt dat 50 kilometer per uur. Direct na dat bord volgt een chicane, een kunstmatige bocht in de weg met als doel het verkeer te vertragen. En in die bocht gaat het vaker mis.