Autorijles mag weer, maar examen doen nog niet

Eindelijk weer examens: ‘Ik heb af en toe stiekem een rondje door de wijk gereden’

23 februari TILBURG - Scooterrijders konden gisteren eindelijk weer terecht voor hun rijexamen bij het CBR. De examens in auto’s moeten nog even wachten, net als de rijlessen. En dan is het sowieso maar de vraag wanneer er een examen kan worden ingepland, want er zijn 600.000 wachtenden.