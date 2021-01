Autorijden in het donker: hoe weet je of je nachtblind bent en wat kun je eraan doen?

Nachtblindheid is het verschijnsel dat je niets of bijna niets kan zien in het donker, terwijl bij voldoende licht het zicht wel goed is, zo meldt het Oogfonds. De mate waarin je er last van hebt wordt bepaald door twee soorten cellen in het netvlies: kegeltjes en staafjes. De kegeltjes zorgen ervoor dat we scherp zien en kleuren kunnen onderscheiden als het licht is. In het donker gebruiken we vooral de staafjes. Omdat mensen met de staafjes geen kleuren kunnen onderscheiden, zien we in het donker alles grijs.