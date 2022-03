Autorijden duur door benzineprijzen? Dan maar besparen op de verzekering

van wieg tot graf Alle Rotterdam­se Mercedes-Benz klanten kenden Marcel: ‘Hij verkocht 150 taxi’s in een jaar’

Marcel Haze (51) had één grote passie: Mercedes-Benz. Met een onuitputtelijke energie en een grote glimlach op zijn gezicht verkocht hij dertig jaar lang auto’s. Van directeuren tot aan supermarktmedewerkers: de verkoopadviseur behandelde iedere klant gelijk. Zijn plotselinge dood laat een grote leegte achter, want zoals Marcel, daar was er maar één van. Deze week zijn verhaal in de rubriek Van Wieg tot Graf.

