Autonoom rijdende Marilyn kan door sneeuw en mist kijken

Een Fins onderzoeksteam claimt een doorbraak in obstakeldetectie voor de autonome auto's van de toekomst. Het VTT - het technische onderzoekscentrum van Finland - heeft gisteren zijn nieuwste ontwikkeling op het gebied van autonome autotechnologie gedemonstreerd tijdens 'RobotSENSE' in Ulm, Duitsland. De apparatuur is geïnstalleerd in een Citroën en bestaat uit een reeks sensoren, waaronder een nieuw LiDAR-systeem met een golflengte van 1550 nanometer, in plaats van de gebruikelijke 905 nanometer golflengte.

Volledig scherm Matti Kutila © VTT

Sneeuw

Volgens het onderzoeksteam achter Marilyn kan de nieuwe LiDAR-technologie het gordijn van druppeltjes penetreren dat leidt tot mistvorming. Met het LiDAR-systeem op het dak gemonteerd, kan Marilyn ook functioneren wanneer het sneeuwt, wat een kritieke factor is voor autonome auto's in Finland. ,,Hoewel het zicht van Marilyn beperkt is tot ongeveer 30 meter in dichte mist, kunnen autonoom rijdende auto's nu langzaam verder rijden in plaats van volledig te stoppen", zegt projectmanager Matti Kutila van VTT RobotCar.

Volledig scherm © VTT

Mist