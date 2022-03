Automonteur voor de deur: bij Tesla kan het, maar het moet niet te ingewikkeld worden

VIDEO / REPORTAGEZe rijden inmiddels door heel Nederland: de mobiele ‘autowerkplaatsen’ van Tesla. De auto krijgt zijn onderhoud voor de deur van huis of kantoor, zodat jij lekker thuis (of aan het werk) kunt blijven. Elon Musk noemt dit de toekomst, maar voegt de mobiele service daadwerkelijk iets toe?

Het is stipt tien uur ’s ochtends wanneer Tom van den Bergh (34) uit Koog aan de Zaan zijn Tesla Model S geruisloos een nieuwbouwwijk in rolt. Hij is precies op tijd voor zijn afspraak. ,,Ik moet de 12-volt accu vervangen van de Model 3 die daar verderop staat’’, klinkt het vastberaden terwijl hij uitstapt en aanbelt bij het woonhuis op de hoek.

Volledig scherm Er zitten niet alleen accu's in de auto's, maar ook in de kleding van Tom. Zo blijft hij ook warm terwijl hij buiten werkt in de winter © Roland Tameling

Patrick, de eigenaar van de bewuste Tesla, biedt zijn bezoek een bakje koffie aan. Het is deze ochtend nog ijzig koud in Purmerend, maar Tom gaat liever meteen aan het werk. ,,Ik heb ook een accu in mijn jas zitten, speciaal om me warm te houden op dit soort dagen. Mij hoor je niet klagen.’’

Het is een wat onwerkelijk schouwspel. Tom pakt zijn gereedschap, doet blauwe handschoenen aan en in een mum van tijd ligt de binnenbekleding van Patricks bagageruimte voor de neus van zijn auto. Op de stoep, open en bloot in de buitenlucht. Die bak moet er even uit, zodat de autotechnicus de accu eenvoudiger kan vervangen.

Het klusje is dan ook in minder dan tien minuten geklaard. Terwijl Patrick zijn vers gezette koffie nog niet eens op heeft, is zijn Model 3 Standard Range Plus al voorzien van een vervangende accu en zitten alle onderdelen weer netjes op hun plaats. Tom kan door naar zijn volgende klus. Welkom in de wereld van de Tesla Mobile Service Technician.

Volledig scherm Tesla Mobile Service Technician Tom van den Bergh aan de slag in Purmerend. Op de achtergrond staat zijn tot mobiele werkplaats omgebouwde Model S © Roland Tameling

De Musk-methode: sneller en moderner

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat Tesla veel dingen anders doet dan de meeste autofabrikanten. Klassieke showrooms heeft het Amerikaanse bedrijf bijvoorbeeld niet: wie een Model S, 3, X of Y wil kopen, kán naar een van de negen vestigingen in ons land, maar topman Elon Musk ziet veel liever dat je zo’n auto online bestelt met een paar muisklikken. Dat is sneller, efficiënter en moderner, menen ze in Silicon Valley. Ook voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten aan de auto’s is een andere aanpak bedacht, en daar spelen ‘mobile service technicians’ zoals Tom van den Bergh een sleutelrol in.

Tesla kiest er nadrukkelijk niet voor om in heel het land talloze dealerbedrijven met werkplaatsen te vestigen. In plaats daarvan staan er in Nederland momenteel 34 omgebouwde Model S-en klaar die dienst doen als een werkplaats op wielen. De achterbank is eruit gesloopt om ruimte te maken voor een ingebouwde gereedschapskist, er is plek voor bakken met onderdelen en zo rijden Tom en zijn collega’s door het hele land om Tesla-rijders op locatie te helpen.

Volledig scherm Geen achterbank meer, maar gereedschap en onderdelen voor auto's die vandaag worden geholpen © Roland Tameling

,,Maar je moet ons niet zien als een soort pechhulp”, verduidelijkt Van den Bergh, die grofweg het gebied tussen Amsterdam en de Waddeneilanden onder zijn hoede heeft. ,,Daar hebben we een andere dienst voor. Wij doen echt het geplande onderhoud ter plekke, zodat de klant niet naar ons toe hoeft te komen.”

Net even anders

Maar toch: even een accu vervangen voor je deur, zo revolutionair is dat toch niet? De ANWB Wegenwacht doet dagelijks niet anders en menig ander automerk heeft daar ook zijn eigen pechhulp voor. Klopt, maar de dienstverlening van Tesla gaat een stapje verder. Zo kunnen klanten de Mobile Service ook inschakelen om het jaarlijkse onderhoud (de kleine beurt, in de volksmond) uit te laten voeren of een weigerend onderdeel weer werkend te krijgen.

Volledig scherm Zelfverklaard 'Technicienne' Janeen sleutelde voorheen aan trams, nu helpt ze Tesla-rijders in de regio ten zuiden van Rotterdam © Roland Tameling

,,In principe kunnen we alles doen waar we geen hefbrug in de werkplaats voor nodig hebben”, verduidelijkt Janeen Thijm (28) uit Dordrecht. Als zelfverklaard ‘technicienne’ rijdt zij vanuit haar standplaats Rotterdam-Zuid alweer vijf jaar rond voor Tesla, terwijl ze voorheen aan trams en metro’s sleutelde. ,,Vandaag ga ik een vastzittende handgreep van een Model S weer aan de praat helpen. Voor groter onderhoud, zoals het verwisselen van banden of het vervangen van remmen, moet een auto wel even naar ons Service Center komen, maar verder is het juist leuk om zoveel mogelijk op locatie te doen. Dat maakt ons werk afwisselender en het is heel handig voor de klant omdat die verder niets hoeft te doen.”

Natuurlijk zijn er ook andere automerken die een stapje extra zetten voor hun klanten. Zo werd het Japanse Lexus beroemd met zijn Red Carpet Treatment, een soort vip-behandeling waarbij een auto wordt opgehaald en teruggebracht bij de klant zodra er onderhoud nodig is. Er zijn ook leasemaatschappijen die zo’n haal-en-breng-service aanbieden voor zakelijke rijders, maar zelfs bij topmerken als Rolls-Royce en Bentley moet je er vaak voor bijbetalen – of toch zelf nog naar de dealer. Thijm heeft dus een punt: met Mobile Service neemt Tesla zijn berijders een hoop gedoe uit handen. Zelfs directe concurrenten als Volvo, Audi en Mercedes-Benz lopen op dit vlak meetbaar achter.

Volledig scherm Piet werkt aan de Tesla Model 3 van Sjors, gewoon op de parkeerplaats voor zijn kantoor in Spijkenisse © Roland Tameling

Tevreden klanten

Toen Sjors Profijt (32) uit Schiedam zijn ‘super dikke’ Dodge Ram pick-up nog had, stond hij regelmatig zelf nog in een autowerkplaats. Nu hij – net als zijn broer – een Tesla Model 3 uit 2019 rijdt, kan hij achter zijn laptop blijven zitten terwijl zijn auto een beurt krijgt. Wel zo handig, als je operationeel manager van je eigen installatiebedrijf bent.

,,Ik moet zeggen – en ik ben als het nodig is echt kritisch op Tesla – ze hebben al die klanttevredenheid dingetjes echt uitmuntend voor elkaar. Mijn auto begon wat muf te ruiken en toen bleek het tijd voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Ik kon via de app heel simpel een afspraak maken en terwijl ik gewoon aan het werk ben, doet Piet buiten wat er nodig is aan mijn auto. Ik vind het een topsysteem.”

Volledig scherm Voormalig Wegenwacht Piet geniet van zijn werk als rondrijdende Tesla-techneut: 'Elke dag is weer anders' © Roland Tameling

Piet is in dit geval Rotterdammer Piet Zwanenburg (56), oud-Wegenwachter maar sinds tweeënhalf jaar elke dag op pad als Mobile Service Technician voor Tesla. Om de hoek bij het kantoor van Sjors voert hij een ‘standaard onderhoudsbeurt’ uit aan diens Model 3. Op de openbare weg, tussen de andere auto’s. ,,Ik heb de ruitenwissers al vervangen, de remvloeistof nagekeken, de ruitenwisservloeistof bijgevuld en ik ben al onder het dashboard gedoken om er twee nieuwe interieurfilters in zetten. Dat was inderdaad wel nodig! Straks nog even de banden op spanning en dan kan deze er weer een jaartje tegenaan.”

Het voordeel van de modellen van Tesla is, zo meent de ervaren technicus, dat ze ondanks alle vooruitstrevende technologie ‘extreem eenvoudig in elkaar zitten’ en naar verhouding weinig onderhoud vragen. ,,Er zit geen motorolie in die moet worden vervangen en de remmen slijten nauwelijks. En als er wel wat aan de hand is, hebben de sensoren van de auto het vaak al zelf doorgegeven aan ons systeem. Daardoor weten we wat er nodig is, heb ik de juiste onderdelen bij me en kan ik het onderhoud snel en schoon op straat doen. Maar als je het niet erg vindt ga ik weer door, want ik moet over een half uurtje nieuwe ruitenwissers monteren op een Model X in Maassluis.”

Volledig scherm Vieze filters er uit, frisse er in: zo gaat dat bij de Tesla Mobile Service Technician © Roland Tameling

