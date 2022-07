Automobilisten krijgen waarschuwingssysteem voor ambulances

De overheid gaat samenwerken met de leveranciers van navigatiesystemen en autofabrikanten om automobilisten beter te waarschuwen voor politieauto's, brandweerwagens of ambulances die met spoed onderweg zijn. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is Nederland het eerste Europese land dat een dergelijke samenwerking realiseert.

De app van Flitsmeister waarschuwt ook al voor ambulances, maar die service werkt slechts in een beperkt deel van het land. Gebruikers van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia en TomTom zullen binnenkort de nieuwe dienst, in samenwerking met de overheid, gaan merken: hun auto of app zal waarschuwen als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert.

Er wordt gemeld welk voertuig eraan komt en van welke kant. Eerst geldt dit alleen voor ambulances, later dit jaar ook voor andere hulpverleningsvoertuigen. Vanmiddag is minister Harbers aanwezig bij de kick-off in Utrecht. Gehoopt wordt dat de komende tijd meer bedrijven zich bij het initiatief, met de naam Safety Priority Services (SPS), zullen aansluiten.

,,Inmiddels gebruikt 98 procent van de automobilisten digitale informatie onderweg. Daarnaast blijkt uit proefprojecten dat het onderweg waarschuwen een positief effect heeft op de verkeersveiligheid‘’, aldus Harbers. ,,Ik wil graag inspelen op deze ontwikkelingen, ook omdat bestuurders van bijvoorbeeld auto’s en vrachtwagens aangeven deze waarschuwingen te waarderen en hier meer en meer op vertrouwen.”

Het systeem zal uiteindelijk niet alleen voor spoedvoertuigen waarschuwen, maar ook voor spookrijders, de staart van een file (waar onoplettende automobilisten soms op knallen), obstakels op de weg, wegwerkzaamheden, weginspecteurs van Rijkswaterstaat die langs de weg staan, ongevallen, afgesloten rijstroken (rood kruis), een glad wegdek of weersomstandigheden die de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen.

Schoolzones mijden

De automobilist kan via de nieuwe dienst ook informatie krijgen over bijvoorbeeld de geldende maximale snelheid. Op termijn wordt gekeken of het routeadvies van de navigatiediensten rekening kan houden met mogelijk verkeersonveilige situaties, zodat bijvoorbeeld schoolzones gemeden kunnen worden.

Het waarschuwingssysteem zal vanaf 2025 wettelijk verplicht worden in Europa. In de huidige samenwerking combineren de zes bedrijven hun eigen data met die van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), dat beheerd wordt door de overheid.

