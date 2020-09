Automobilist vervoert complete kas op zijn dak

Automobilisten in de buurt van de Britse stad Lymington keken vreemd op toen ze een Citroën C4 met snelheden tot 65 km/ u over de weg zagen rijden, terwijl op het dak het metalen frame van een kas was vastgebonden. Enkele medeweggebruikers filmden het bijzondere transport, zo schrijft het Britse Metro.

Theresa Mulberry reed achter het staketsel en filmde de auto in de buurt van Hampshire. ,,We reden er een paar kilometer achteraan, totdat de auto rechtsaf sloeg. Je hoorde het staal rammelen. Gelukkig zat het glas er niet in, anders was het heel anders afgelopen. Zoiets verwacht je in India, niet in Engeland.”

Vreemd genoeg is het niet de eerste keer dit jaar dat een automobilist in Engeland besluit om een stuk te gaan rijden met een kas op zijn dak. Een automobilist in Rochdale, Manchester, werd in januari door camera's betrapt terwijl hij eveneens een kas vervoerde die was vastgebonden aan het dak. Tijdens het transport ramde de kas bijna enkele telegraafpalen doordat het geraamte ver uitstak buiten de auto.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.