Automobilist verjaagt overvallers tankstation op spectaculaire manier

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom wordt de rijvaardig­heid van ouderen niet getest?’

29 april ,,Als 80-plusser heb ik al enkele keren via een keuring mijn rijbewijs verlengd’’, schrijft lezer André Lauwen in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ,,Opmerkelijk genoeg werd er naar mijn ogen, oren en nek gekeken, maar niemand vroeg zich af hoe het met mijn rijvaardigheid was gesteld. Slechts 12 kilometer had ik in de jaren ervoor achter het stuur gezeten, want mijn partner reed meestal. Toch werd meteen mijn rijbewijs verlengd en mocht ik zo de weg weer op. Bespeur ik hier een ernstig manco in de regelgeving?’’