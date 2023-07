Automobilist raakt auto kwijt na negende aanhouding voor rijden zonder rijbewijs

Een automobilist die voor de negende keer werd betrapt op rijden zonder rijbewijs heeft zijn auto moeten inleveren. De voorgaande acht keer wist hij daar onderuit te komen, want hij had de auto op naam gezet van iemand anders. Maar nu vond de politie Aalsmeer-Uithoorn voldoende bewijs dat de automobilist wél de eigenaar was van de bolide.

De man werd door agenten aan de kant gezet door zijn opvallende rijgedrag. Hij kon geen rijbewijs laten zien en uit de systemen van de politie bleek al snel dat hij ook helemaal niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. ‘Kennelijk was deze bestuurder ook erg hardleers, want het was nu voor de negende keer (!) dat deze bestuurder betrapt werd voor rijden zonder rijbewijs’, schrijft de politie op Instagram.

Al die keren werd de auto niet in beslag genomen - wat normaal gesproken wel gebeurt als iemand herhaaldelijk op deze manier de fout in gaat - want de auto stond niet op de naam van de overtreder. ‘En hoe neem je iets in beslag wat niet van die persoon is?’, schrijft de politie.

Maar toen de agenten de BMW inspecteerden, troffen ze bewijs aan waardoor het ‘zeer aannemelijk’ werd dat de bestuurder wel de hoofdgebruiker is van het voertuig. Daarop kreeg de politie toestemming van de officier van justitie om de auto af te pakken. ‘Zo konden wij de bestuurder toch wel ‘iets maken’ en zal hij een ander vervoermiddel moeten regelen.’ De auto werd daarna weggesleept.

