‘Automerk Seat dreigt binnen afzienbare tijd te verdwijnen’

Het van oorsprong Spaanse automerk Seat is over een jaar of zes, zeven mogelijk slachtoffer van een reorganisatie binnen de VW-groep. Er is een goede kans dat het merk het volgende decennium niet haalt, zo blijkt uit een rapport van de Duitse krant Handelsblatt.

Speculaties over de toekomst van het merk werden gevoed nadat hoofd van de ondernemingsraad Matias Carnero en Volkswagen-topman Herbert Diess de degens kruisten over de toekomst van het Spaanse merk. De Spanjaarden noemen het onbegrijpelijk dat een ​​merk met een 70-jarige traditie een langzame dood dreigt te sterven.

Lees ook Test Cupra Born: echt een andere belevenis dan een Volkswagen

De achtergrond van het dispuut was de jaarlijkse persconferentie van Seat, alwaar bedrijfsbaas Wayne Griffiths vooral de snelle ontwikkeling en mooie toekomst van Seats zustermerk Cupra schetste: met nieuwe modellen en elektrische aandrijving. Over Seat daarentegen werd vrijwel met geen woord gerept. Er stonden zelfs geen e-modellen op rol. Sterker nog: na de stadsauto Mii haalt het bedrijf nu ook de MPV Alhambra uit het programma.

Verlies Seat

Met momenteel minder dan 500.000 stuks vindt het bedrijf Seat-Cupra te klein om winstgevend te zijn. De afgelopen twee jaar noteerde het merk rode cijfers, maar dat kwam ook door corona. Desondanks maakte Griffiths op de jaarlijkse conferentie duidelijk dat de dochteronderneming - die binnen het VW-concern de goedkoopste modellen verkoopt - zich geen verdere verliezen meer kan veroorloven.

Dat is nog een reden waarom Griffiths vooral op Cupra vertrouwt. Cupra was ooit een submerk van Seat, maar is nu een zelfstandige firma, die snelle auto's verkoopt. Het merk opereert in een vrij grote niche van sportieve voertuigen tussen VW en Audi en daarmee kan meer winst worden behaald dan met de goedkopere Seats. ,,Cupra geeft Seat een toekomst, en de toekomst is elektrisch. De toekomst is Cupra”, zei Griffiths eind maart.

Cupra heeft de toekomst

Het plan om Seat geleidelijk de nek om te draaien wordt altijd ontkend, waarna de mededeling volgt dat de markt uiteindelijk beslist over de toekomst. En de markt is op dit moment pro Cupra. In maart was het merk goed voor de helft van de nieuwe verkopen binnen Seat-Cupra. En die trend lijkt door te zetten. Wanneer je een moderne showroom van Seat-Cupra binnenloopt, lijkt ook al enigszins duidelijk waar het heen gaat. Want hoewel op veel plekken beide merken worden verkocht, zijn de autozaken vrij nadrukkelijk afgestemd op Cupra.

In een officiële reactie van de fabriek steekt het bedrijf eerst de loftrompet over Seat, om vervolgens te melden: ‘Wij geloven dat in dit decennium zowel efficiënte verbrandingsvoertuigen als hybride en elektrische voertuigen naast elkaar zullen blijven bestaan’. Het is dus begrijpelijk dat de Seat-medewerkers in Spanje zich zorgen maken over het volgende decennium. Want de elektro-koers lijkt vooralsnog alleen betrekking te hebben op Cupra.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.