Autofabrikanten verlagen drempel voor elektrische auto’s door verkoop gerevitaliseerde accu’s

De kosten van de accupakketten in elektrische auto’s kunnen oplopen tot een vijfde van de totaalprijs van de auto. In geval van de Nissan Leaf kost een nieuw accupakket richting de 6.000 euro, maar het Japanse bedrijf heeft een manier gevonden om hierop te bezuinigen. Eigenaren van de eerste generatie Leaf, die alweer acht jaar geleden werd onthuld, kunnen nu voor 300.000 yen, oftewel 2.855 dollar terecht bij een dochteronderneming van Nissan voor een gereviseerde set. ,,Met deze lithium-ion accu’s willen we de restwaarde vergroten en tevens de drempel voor de aanschaf van EV’s verlagen”, zei Eiji Makino, CEO van 4R Energy – het bedrijf dat de revitalisering voor zijn rekening neemt.

Ook Toyota

Het bedrijf heeft een manier gevonden om alle 48 modules per accupakket te analyseren in vier uur tijd. Een enorme tijdsbesparing ten opzicht van de 16 (!) dagen die Nissan-werknemers tot voor kort nodig hadden voor soortgelijke metingen. Modules met een capaciteit van meer dan 80 procent worden hergebruikt in nieuwe accupakketten voor de Leaf, de overige worden gereviseerd en verkocht als accu’s voor golfkarretjes, heftrucks en andere toepassingen. Het gaat hierbij om een proef in Japan, die wereldwijd navolging krijgt wanneer het project aanslaat. Aangezien er een flinke prijsstijging wordt verwacht voor de grondstoffen in accu’s zoals kobalt, nikkel en lithium, werken meer merken aan hergebruik. Toyota kondigde in januari ook al een samenwerkingsverband aan voor hergebruik van accu's.