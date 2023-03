Autodief (26) denkt agenten te slim af te zijn maar vliegt uit de bocht en rijdt water in

Op hoge snelheid racete een autodief over de A4 met de politie op zijn hielen. De Amsterdammer probeerde de agenten af te schudden, maar vloog bij een afslag uit de bocht en door met de gestolen wagen het water in.

Agenten zagen woensdagochtend rond 05.30 uur een auto over de A4 razen. ,,De combinatie van het merk/type auto en het rijgedrag was voor de agenten aanleiding om de bestuurder te controleren”, legt de politie uit. Ze gaven de man een stopteken, maar in stoppen had de bestuurder allesbehalve zin. Hij negeerde het stopteken en verhoogde zijn snelheid.

De politie besloot de achtervolging in te zetten. Op hoge snelheid vloog hij uit de bocht bij de afslag bij Leidschendam. Het voertuig schoot met de voorkant het water in. De bestuurder probeerde vervolgens weg te rennen, maar werd na waarschuwingen van de agenten getaserd en opgepakt.

Het bleek te gaan om een 26-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van diefstal, dan wel heling van de auto waar hij mee reed.

De auto is in beslag genomen en de recherche heeft de zaak in onderzoek.

