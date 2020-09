Autobestuurder slaapt bij 150 km/u in zijn zelfrijdende Tesla

De Canadese politie kreeg een melding over een Tesla Model S die ‘met extreem hoge snelheid’ over de snelweg reed, terwijl zowel de chauffeur als de passagier leken te slapen. Hun stoelleuningen waren volledig naar achteren geschoven. ,,Het leek alsof de auto zelf reed, tegen de 140 kilometer per uur”, aldus het politierapport.

Zodra de politie de Tesla op de snelweg zag rijden en de agenten met hun lichten knipperden om de auto te doen stoppen, versnelde deze tot ‘precies 150 kilometer per uur’. Dat is ruim 40 km te snel, want op snelwegen in Canada geldt doorgaans een limiet van 110 kilometer per uur. De bestuurder zal de Autopilot dus op 150 km/u hebben ingesteld.