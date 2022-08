Auto vol rottend vlees en duizenden maden al weken foutgeparkeerd: ‘Die lijkengeur is niet te harden’

Op de voorruit van een zichtbaar verweesde zwarte Volkswagen Golf aan de Brabantse Turfmarkt in Delft prijkt een briefje. ‘Wanneer wordt dit wrak weggehaald?’, staat er in hanenpoten op het papier. Het trekt de aandacht van meerdere nieuwsgierige voorbijgangers. Een groepje chic geklede dames van een jaar of 50 loopt er net langs. De weeïge geur die hen onverwachts tegemoet komt, proberen ze wat onhandig bij hun neus vandaan te wuiven. ,,Getver, waar komt die lucht dan vandaan?”, tuurt één van hen door de voorruit.