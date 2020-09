Auto van Janine (65) in sinkhole gezogen: ‘Ik kan gelukkig dingen op de fiets doen’

De Boxtelse werd rond 04.00 uur wakker gebeld door haar overbuurman. Er was een waterleidingbreuk ontstaan die ervoor zorgde dat de straat blank stond. ,,Hij vertelde me dat de instanties al waren gebeld en dat het even afwachten was hoe we nu verder moesten. Daarna zei hij ‘ga maar weer slapen’, maar dat kwam er niet meer van.”