Auto van het Jaar: Toyota Yaris

De Toyota Yaris sleepte uiteindelijk 266-punten binnen en bleef daarmee z’n tegenspelers voor. De zes finalisten die in de Toyota Yaris hun meerdere moeten erkennen zijn de Citroën C4, de nieuwe Fiat 500, de Skoda Octavia, de Volkswagen ID3, de Cupra Formentor en de Land Rover Defender. Vorig jaar ging de Peugeot 208 er met de titel Auto van het Jaar vandoor. In 2019 was het de Jaguar I-Pace die zich het bovenste plekje op het ereschavot toe-eigende. Overigens haalde de eerste Yaris de titel ook in 2000 binnen.

In theorie kan elk nieuw model meedingen naar de prijs, mits het model in de afgelopen twaalf maanden in ten minste vijf Europese landen op de markt is gebracht. In 1964 werd de titel Auto van het Jaar voor het eerst uitgereikt en wel aan de Rover 2000, een Engelsman die toen de Mercedes-Benz 600 en de Hillman Imp, over uitersten gesproken, achter zich liet.