Auto's gaan twee jaar langer mee dan tien jaar geleden

Musk: Volgend jaar zijn er een miljoen zelfrijden­de taxi’s van Tesla

23 april Tesla wil volgend jaar ruim een miljoen zelfrijdende taxi’s op de weg hebben in de Verenigde Staten. Dat beloofde topman Elon Musk gisteren bij een beleggersdag. Volgens hem zijn investeringen in zelfrijdende auto’s momenteel ‘zowat de belangrijkste kostenpost’ van zijn organisatie. Het is erg onzeker of Musk zijn ambitie waar kan maken.