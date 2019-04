Auto's gaan nu twee jaar langer mee dan in 2010

Dat blijkt uit onderzoek van Auto Recycling Nederland. Volgens de stichting komt dat vooral doordat de kwaliteit van nieuwe auto’s sterk is verbeterd. Ook het feit dat mensen in de crisis langer doorreden met hun auto en de gestegen prijzen van nieuwe auto's verklaren waarom mensen langer met hun auto doen.



Hierdoor gaat een auto in Nederland tegenwoordig gemiddeld 18,4 jaar mee. In 2010 ging een auto nog bij een gemiddelde leeftijd van 16,3 jaar naar de sloop. Daarmee is de gemiddelde levensduur van een auto in acht jaar tijd met ruim twee jaar toegenomen.



Vooralsnog wordt in Nederland de Europese norm van 95 procent recycling van een afgedankte auto ruim gehaald. Dat is een groot contrast met vroeger, toen oude auto’s werden gedumpt in een weiland. In Nederland worden afgedankte auto's gerecycled tot 98,6 procent van het gewicht. Wat overblijft van een oude auto, past nu in een boodschappentas. ARN heeft als expert op het gebied van autorecycling aan de wieg van die ontwikkeling gestaan. Strengere milieuregels en technische innovaties gaven de autorecycling de afgelopen jaren een grote impuls.