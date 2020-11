Auto-inbrekers slaan hun slag in buitenwijken

Auto-inbrekers laten het centrum van de grote steden steeds vaker links liggen. Zij geven de voorkeur aan wijken aan de rand van de stad. Een analyse , die Independer uitvoerde op basis van recente politiedata, toont aan dat er in de binnensteden - waar door de coronacrisis minder auto's geparkeerd staan - minder auto-inbraken worden gemeld. Intussen blijft het totaal aantal meldingen in de grote steden min of meer gelijk.

Amsterdam staat al jaren op de eerste plaats als het gaat om auto-inbraken. Tot en met september werden in de hoofdstad dit jaar 4.558 inbraken in auto’s gemeld en dat zijn er slechts 12 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch daalde het aantal auto-inbraken in het stadscentrum flink. De afname is het sterkst in de oude buurten zoals Oude Kerk (-78,9%), Oosterdokseiland (-57,8%) en Waterlooplein (-36,3%). In de buurten met bedrijven- en industrieterreinen nam het aantal inbraken juist toe met 33,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

Ook andere grote steden als Rotterdam, Utrecht en Eindhoven vertonen de trend, waarbij auto-inbrekers hun werkterrein verschuiven van het centrum naar de buurten aan de rand van de stad. Een overzicht van het aantal inbraken per buurt is te zien in de interactieve kaarten van vergelijkingssite Independer.

Grote schommelingen

Tijdens de lockdown van april en mei werd de grootste daling van het aantal auto-inbraken zichtbaar. In die periode werden 26,6 procent minder incidenten gemeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In september was er echter juist weer een forse toename. In die maand werd 14,5 procent vaker ingebroken dan in september 2019.

De jarenlange afname van het aantal auto-inbraken begint langzaam te stagneren. In de eerste negen maanden van 2020 vonden in het totaal 2,4 procent minder auto-inbraken plaats ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze afname is veel minder sterk dan in 2019, toen het aantal auto-inbraken ten opzichte van 2018 afnam met 11,3 procent. In 2018 was de daling nog sterker, namelijk 18 procent in vergelijking tot 2017.

