Audi lanceert de Citycarver: een extra stoere A1

Zijn naam klinkt als een futuristische stadscooter, maar zo revolutionair is de Audi Citycarver niet. Wat is dit dan wel? Een uitbundig aangeklede A1 Sportback, met een ruiger uiterlijk, een hoger onderstel en extra veel luxe.

Aan de buitenkant zie je meteen dat deze A1 anders-dan-anders is. Ten opzichte van de standaard Sportback (zie de laatste twee foto’s onderaan om te vergelijken) is onder meer de grille veranderd. De Citycarver heeft een grotere versie met acht hoeken (in plaats van zes) waardoor hij meer op de Q-modellen van Audi moet lijken. Ook zijn de wielen groter dan normaal (vanaf 17 inch) en krijgt de Citycarver stoerdere bumpers, dikkere randen rond de wielkasten en langs de dorpels.

Het blijft niet bij uiterlijk vertoon, want ook het onderstel is aangepast. Zo staat de Citycarver zo’n 3,5 centimeter hoger op zijn wielen dan een standaard A1, waardoor hij zich volgens Audi beter op zijn plek voelt bij licht terreinrijden. Verwacht geen auto die door een diepe modderpoel kan waden: de aandrijving gaat als vanouds alleen naar de voorwielen. In de praktijk zal je het hogere onderstel vooral merken door de iets hogere instap.

Volledig scherm De S-Line achterspoiler is standaard © Audi

Zwarte accenten

Kopers van een Citycarver kunnen kiezen uit negen verschillende lakkleuren. Wie dat wil, kan het dak van de stoerdere A1 contrasterend laten uitvoeren in metallic zwart of grijs. Verder is er ook een Black Stylingpakket leverbaar: in dat geval spuit Audi de onderste carrosseriedelen (zoals de bumperranden en wielkastverbreders) in een zwarte lak. Een S-Line dakspoiler is trouwens standaard op alle Citycarvers.

Audi Nederland gaat de A1 Citycarver leveren in één versie, die vrij riant in de luxe spullen zit. Die versie heet ‘Epic’ en beschikt onder meer over 17-inch lichtmetalen wielen, een middenarmsteun, cruise control, Audi’s volledig digitale cockpit en LED achterlichten. Wie dat wil kan nog kiezen voor opties zoals grotere wielen, een instelbaar onderstel, ingebouwde MMI-navigatie en rood gespoten remklauwen. Bovendien kun je diverse interieurdelen zoals de ventilatieroosters, tunnelconsole en portierstukken laten afleveren in de tinten mint, koper, oranje of grijs.

Volledig scherm De Audi A1 Citycarver © Audi

Terugkerende trend

De Citycarver gebruikt een concept dat we minder zien dan vroeger. Een paar jaar geleden was het extra dik aankleden van compacte hatchbacks heel trendy: Volkswagen leverde toen de Polo Cross, Skoda had de Fabia Scout, bij Citroën kon je de C3 X-TR kopen, Hyundai bedacht een extra ruige versie van de Getz en zo waren er nog legio voorbeelden.

Tegenwoordig lijkt het verschijnsel voorzichtig terug te keren: Dacia levert immers diverse Stepway-varianten van haar modellen, in de Ford-showrooms staan Active-versies van de Fiesta en Focus en Opel beschikt onder meer over de Adam Rocks. Nu kunnen we Audi dus aan dat rijtje toevoegen. De A1 Citycarver is vanaf half augustus te bestellen.

Volledig scherm De Audi A1 Citycarver © Audi

Volledig scherm De Audi A1 Citycarver © Audi

Volledig scherm De Audi A1 Citycarver © Audi

Volledig scherm De Audi A1 Citycarver © Audi

Volledig scherm De Audi A1 Citycarver © Audi

Volledig scherm Om te vergelijken: zo ziet de 'standaard' A1 er uit © Audi