Audi e-tron Sportback projecteert ‘lichttapijt’ voor auto

Zomaar een parkeerplaats, net buiten Los Angeles. Echt gezellig is het er niet, onder de fly-over van de snelweg. Hier en daar staan geparkeerde auto’s. De meeste zijn verlaten, maar in sommige auto’s zien we mensen zitten. Het is de locatie die Audi heeft uitgezocht om zijn revolutionaire koplampen van de te demonsteren. Wanneer we de auto’s voor een betonnen muur parkeren, begint de lichtshow.

Lees ook Audi onthult volledig elektrische e-tron Sportback Lees meer

Volledig scherm Audi e-tron lichttechnologie © Audi

We bevinden ons in de deels gecamoufleerde Audi e-tron Sportback, die halverwege 2020 op de markt komt. Dit model kan besteld worden met een nieuwe versie van de matrix koplampen van Audi. Deze ultieme evolutie maakt gebruik van zogeheten DMD technologie. Deze lettercombinatie staat voor ‘Digital Micromirror Device’. De werkwijze wordt onder meer ook voor videoprojectoren gebruikt en maakt gebruik van miljoenen microspiegels. Elk spiegeltje kan worden verplaatst en dat tot 5.000 keer per seconde. Hierdoor kan de lichtstraal extreem nauwkeurig worden bestuurd.

Volledig scherm Audi e-tron © Audi

Wanneer de motor wordt gestart, projecteert de Audi een animatie op de muur. We zien ronddraaiende cirkels, de naam ‘e-tron’ en de vier ringen van Audi. Het is een gimmick, net als de lichtshow die wordt vertoond wanneer je de auto verlaat. Echt interessant wordt het pas wanneer we de snelweg opdraaien. Zodra de camera’s van de assistentiesystemen de rijstrookmarkeringen onderscheiden, is op een meter of tien voor de auto een lichttapijt zichtbaar, dat wonderbaarlijk genoeg precies zo breed is als de rijstrook en dat ook in bochten perfect meebuigt. In het lichttapijt zien we twee donkere pijlen, die precies aangeven hoe breed te e-tron is, inclusief zijn buitenspiegels.

Volledig scherm Audi e-tron lichttechnologie © Audi

Het voordeel is dat je in het donker heel precies kunt sturen. Simpelweg het lichttapijt tussen de lijnen houden en de auto volgt vanzelf. Wanneer een voertuig vlak voor ons van rijstrook verandert, wordt het lichtveld razendsnel ingekort, zodat het altijd onder de bumper van het voorliggende voertuig eindigt. De voorligger merkt er niets van en zo hoort het ook. Alleen de inzittenden van de e-tron kunnen het zien, andere weggebruikers hebben er nooit last van.