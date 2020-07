Audi E-Tron S Sportback: sprintwonder met drie elektromotoren

De Audi E-Tron S Sportback is niet zomaar een gewone Sportback met wat meer vermogen. Voor de aandrijflijn hield Audi een soort stoelendans voor elektromotoren. Toen de muziek stopte, zat de achterste motor uit de gewone E-Tron plotseling voorin bij de S-versie. De voorste elektromotor uit de gewone E-Tron belandde juist achterin. Maar dan wel met z’n tweeën: één voor elk achterwiel. Dus drie in totaal.

Als je gewoon naar je werk of de sportschool rijdt, wordt al het vermogen naar de achterwielen gestuurd. Is er meer grip nodig, dan komen ook de voorste motor en de voorwielen in het spel. Wat de Audi E-Tron S Sportback sportiever maakt dan de gewone modellen, is elektrische ‘torque vectoring’. Dit systeem zorgt ervoor dat elk van de achterste elektromotoren de aandrijfkracht direct naar het wiel stuurt waaraan hij is gekoppeld. Dat gebeurt via een eentraps overbrenging. Vroeger had je daar nog een mechanisch sperdifferentieel voor nodig.

Deze techniek werd bedacht onder leiding van de Nederlander William Wijts, onderstelspecialist bij Audi. Al klinkt zijn baan in het Duits indrukwekkender: hij is Chef Eigenschaftssteuerung Fahrwerksregelsysteme. Dat is bij Audi een bijzondere baan: het merk heeft sinds de oer-quattro uit 1980 naam gemaakt met zijn vierwielaandrijving. Die wordt veertig jaar na deze bekende klassieker verder geperfectioneerd. De naam quattro is zo ingeburgerd dat zelfs niet-liefhebbers hem kennen.

Met het ESP in de sportstand staat het Audi drive select-systeem op ‘dynamic’. Dan kun je de auto zelfs laten driften, zegt Audi. Maar dat is toch een beetje alsof je je te zware oudtante iets te enthousiast in de lucht gooit en weer opvangt bij haar gouden huwelijksfeest. De E-Tron S Sportback weegt namelijk 2500 kilo.

Sprint

Wat altijd leuk is met elektrische auto’s, is de acceleratie van 0 naar 100 km/u. De eerste meters staat meteen het volledige koppel beschikbaar, zodat elke sprint een kleine sensatie teweegbrengt. Bij de S Sportback is de sprint van 0 naar 100 km/u voltooid in 4,5 seconden (gewone Sportback: 5,6 seconden). Dat lijkt extreem indrukwekkend, toch is de Audi E-Tron S Sportback niet de snelste sprinter. De Tesla Model X Performance doet de 0-100 in 2,8 seconden. De topsnelheid van de Audi is 210 km/u. Als je dat gaat testen op de Autobahn, zul je de opgegeven actieradius van 365 kilometer niet halen. De accucapaciteit van de S-versie is overigens even groot als bij de gewone Sportback: 95 kWh.

De Tesla mag dan wat sneller zijn, toch gaat de ‘honderdsprint’ in de Audi vlot genoeg om naar je hoofd te grijpen. Je brein raakt door de enorme snelheidstoename in combinatie met de serene rust van de elektromotor een beetje in de war. Het sportonderstel geeft geen krimp: de krachten worden zonder de minste wielslip op de weg overgebracht.

Omdat het de S-versie is, kiezen wij tijdens de testrit vooral voor de sportinstellingen. We zetten de automaat in S en kiezen via Drive Select sportieve instellingen voor besturing, vering en demping. Het onderstel is niet van zijn stuk te krijgen en rondt elke bocht voorbeeldig, hoe vlot je ook instuurt en hoe snel je daarna ook weer vaart maakt. Het is vooral de zware carrosserie die zorgt dat de rit nooit écht sportief wordt. De Audi maakt meer indruk als hij op een leeg stuk weg recht vooruit kan stormen. Doordat alle geluiden van buitenaf nauwelijks doordringen en het onderstel geen krimp geeft bij alle krachten die vrijkomen, geeft de digitale snelheidsmeter snelheden aan die veel hoger liggen dan je verwacht.

Het onderstel heeft ook een andere kant: je kunt het zo instellen dat je het comfort ervaart van een bed in de suite van een vijfsterrenhotel. Dankzij de luchtvering merk je nauwelijks iets van putdeksels, dwarsrichels en korte drempels.

Typisch

De S-versie heeft iets bredere wielkasten dan de gewone E-Tron Sportback. Aan de achterkant loopt de diffuser over de gehele breedte van de auto. 20 inch lichtmetalen wielen zijn standaard, maar wielen met een diameter van 21 of 22 inch zijn ook leverbaar. Net als de camera’s (‘virtual mirrors’) die de zijspiegels vervangen. Wat ons betreft zouden we deze digitale spiegels overigens lekker in de optielijst laten staan. De Audi E-Tron S en S Sportback staan in oktober bij de autodealers. Prijzen worden binnenkort bekendgemaakt, maar liggen naar verwachting rond de 92.000 euro.

