Aston Martin's eerste motorfiets kost 108.000 euro, maar je mag er niet de openbare weg mee op

De 180 kilo wegende AMB 001 is tot stand gekomen in samenwerking met het Franse motorfietsmerk Brough Superior en wordt in een oplage van slechts honderd stuks geproduceerd. De aandrijving is afkomstig van een 997 cc metend tweecilinder motorblok met cilinders in V-vorm. Dit najaar worden de eerste exemplaren uitgeleverd.

Volledig scherm Aston Martin AMB001. © Aston Martin

Een compressor zorgt ervoor dat het blok maar liefst 180 pk produceert. Dat is opvallend, want er zijn bijna geen motorfietsen met turbo of compressor omdat deze zorgen voor vrij lastig te controleren vermogensexplosies. Dankzij het enorme vermogen hoeft bij deze motorfiets één pk slechts één kilo voort te bewegen en dat is heftig. In bijgaande video is te zien hoe de motorfiets zijn eerste testrondes rijdt op het Franse circuit van Pau-Anbos. Jammer alleen dat we van Aston Martin nog niet mogen horen hoe de motor klinkt, want kennelijk heeft iemand besloten om tijdens het filmen de microfoon uit te zetten.

Volledig scherm Aston Martin AMB 001. © Aston Martin

Met een bedrag van 108.000 euro is de Aston Martin geen koopje. Ook al omdat de motorfiets in Frankrijk wordt gebouwd. Aston Martin heeft vast meegedacht bij de ontwikkeling en misschien zelfs meer dan dat, maar het riekt toch een beetje naar een goed marketingverhaal om te verhullen dat het gaat om een door anderen ontwikkelde motorfiets waarop Aston Martin dan een paar stickers plakt. Eén voordeel: omdat de fiets bestemd is voor circuitgebruik hoef je geen bpm af te tikken.