Aston Martin in nieuwe James Bond-film is een bouwpakket met BMW-motor

Ook in de nieuwe James Bond-film No Time to Die zal de Aston Martin DB5 weer een glansrol spelen. De Britse klassieker moet in de nieuwe film stevig aan de bak. Stuntwerk dat je eigenlijk niet kan verlangen van een auto op leeftijd die dik 4 miljoen euro kost. Daarom ging de filmcrew op zoek naar een creatieve oplossing.

Enkele stuntmannen bekennen tegenover het Amerikaanse automagazine Car and Driver dat er op de filmset een reeks replica’s van de ultieme Bondwagen is gebruikt. Aston Martin scande zijn eigen auto in om met die scan een nieuwe carrosserie uit koolstofvezel te kunnen maken. De grille komt uit de 3D-printer . Alleen voor de meest opvallende elementen zijn originele onderdelen gebruikt.

En de motor? Die komt niet uit Groot-Brittannië, maar uit München. Aston Martin geeft enkel aan dat de motor een atmosferische zes-in-lijn is ‘van derden’, goed voor een dikke 300 pk (de originele DB5 had 280 pk). Het kan niet anders of het is de motor van een BMW M3 van de E46-generatie, uit het begin van deze eeuw.

Volledig scherm Tijdens de opnamen: zo wordt er met de Aston Martin DB5 gestunt in de film © AP

Verbeterde DB5

Volgens de stuntmannen van No Time to Die rijdt deze replica een stuk beter dan het origineel. Niet alleen is het nieuwe koetswerk lichter en volledig symmetrisch (iets wat door het handwerk vroeger niet zo eenvoudig was), de auto heeft nu ook een spaceframe dat is ontworpen door Aston’s Q Advanced Operations divisie en een onafhankelijke vering die aanzienlijk geavanceerder dan die van de oorspronkelijke DB5.