‘Asfalt slijt harder door elektrische auto’

Hoeveel extra slijtage een geëlektrificeerd wagenpark zal veroorzaken, is nog onbekend. Rijkswaterstaat is bezig met de analyse van enorme hoeveelheden data om daarachter te komen. Onderhoud van de rijkswegen kost momenteel ruim een half miljard euro per jaar; een paar procent extra slijtage kan een enorme kostenpost zijn. Elektrische auto’s zijn tot dusver vrijgesteld van wegenbelasting.

Er rijden nu 62.000 elektrische auto’s, maar dat zijn er over tien jaar naar schatting al anderhalf miljoen. Eén ding hebben deze auto’s gemeen: ze zijn veel zwaarder dan benzine- en dieselauto’s. Een Tesla S bijvoorbeeld weegt tot wel 2200 kilo, met gemak 600 kilo meer dan een benzineauto van vergelijkbare afmetingen. Een Volkswagen e-Golf is door de accu’s een derde, 400 kilo, zwaarder dan zijn benzinebroertje. Rijkswaterstaat zegt dat voertuiggewicht een van de factoren is voor de slijtage van asfalt.

Elektrische auto’s zijn geliefd vanwege de milieuvoordelen en de belastingvoordelen voor zakelijke rijders, maar ook omdat het ware scheurijzers zijn. Het ‘budgetmodel’ van Tesla, de 1600 kilo zware Model 3, racet in 3,4 seconde van 0 naar 100 km/uur. Bij een dergelijke acceleratie hebben niet alleen de banden maar ook het wegdek zwaar te lijden. Sommige Teslarijders bekennen op fora dat ze zo ‘sportief’ rijden dat de banden al na 25.000 kilometer aan vervanging toe zijn. Doorgaans gaat een autoband 60.000 tot 80.000 kilometer mee.

Als de banden onder die zware scheurijzers zo snel slijten, zal de weg het ook te verduren hebben, verwacht Sandra Erkens, hoogleraar toegepaste wegbouwkunde aan de TU Delft. ,,De toplaag, die zorgt voor veiligheid en comfort, slijt zeker door het contact met de banden. Ik verwacht dat als de banden sneller slijten - onder verder dezelfde omstandigheden - dat ook geldt voor de weg.''

In Noorwegen, dat bij de invoering van de elektrische auto jaren voorligt op Nederland, wordt al nagedacht over een speciale wegenbelasting voor elektrische auto’s die meer dan 2000 kilo wegen om het extra wegenonderhoud te betalen. Motorrijtuigenbelasting is immers in veel landen - ook in Nederland - afhankelijk van het gewicht van een auto, vanuit de gedachte dat zwaardere auto’s meer schade toebrengen. Gezien zijn gewicht zou een Tesla in plaats van nul euro per maand 120 tot 220 euro wegenbelasting moeten kosten.

De grote vraag waar wegbeheerders en politici de komende jaren mee worstelen: in welke mate slijten de wegen sneller door de zware elektrische auto’s? Om vervolgens te berekenen wie voor de kosten moet opdraaien.

Secretaris Tim van der Rijken van Vaco, de brancheorganisatie van de autobandenhandel, denkt dat uit het onderzoek van Rijkswaterstaat naar slijtage van het wegdek zal blijken dat de wegen inderdaad sneller slijten door elektrische auto’s. ,,Als we auto’s krijgen die beter accelereren en zwaarder worden, terwijl de wegen en banden gelijk blijven, zul je meer slijtage aan de wegen en banden zien. Asfalt slijt in gelijke mate als de autoband. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Een banddeeltje vermengt zich met het wegdeeltje. De slijtagedeeltjes die gevonden worden bestaan voor 50 procent uit band en voor 50 procent uit wegdek.’’