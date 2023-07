Appende bestuurder straks veel vaker de klos: OM koopt tientallen nieuwe camera’s

Automobilisten die al rijdend op hun telefoon kijken, zijn vanaf volgend jaar veel vaker de klos. Politie en Openbaar Ministerie kopen tientallen nieuwe camera’s die dankzij slimme software via de vooruit kunnen ‘zien’ of een bestuurder een mobieltje in de hand heeft.

De camera’s komen verspreid door het hele land te staan en zijn verplaatsbaar. Ze kunnen wekenlang en 24 uur per dag op een traject controleren. Agenten zijn niet meer nodig. De systemen werken volautomatisch. De foto’s van mogelijke overtredingen worden direct doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Daar beoordeelt een medewerker of iemand daadwerkelijk een mobiele telefoon in de hand heeft. Overtreders krijgen binnen enkele dagen een boete van 380 euro in de bus. Wie een kopje koffie dronk maar per ongeluk toch is gefotografeerd, gaat vrijuit.

Een proef die in 2021 eindigde was volgens het Openbaar Ministerie zeer succesvol. De pakkans van overtreders was meer dan 95 procent. De camera is zo afgesteld dat hij via de voorruit scherp naar beneden kan filmen. Bestuurders komen niet met hun gezicht in beeld en ook de passagiers worden door de software onzichtbaar gemaakt. Van alle gecontroleerde bestuurders tijdens de test, bleek tussen 1 en 2,5 procent een telefoon vast te hebben. In totaal kregen 27.720 mensen een bon.

Elke politieregio beschikt nu ook al over een camera waarmee bellers achter het stuur op heterdaad kunnen worden betrapt, maar die moet worden bediend door een agent. Dit nieuwe systeem kan, net als flitskasten voor snelheid, onbewaakt ergens worden neergezet.

Het OM hoopt zo’n vijftig camera’s te kunnen aanschaffen. De pakkans wordt daarmee vele malen groter en dat is volgens de wetshandhavers hard nodig. Net als een te hoge snelheid en te veel alcohol is afleiding door de mobiele telefoon een van de drie belangrijkste oorzaken van dodelijke ongelukken.

Alarmerende cijfers

Vorig jaar waren er 737 verkeersdoden, het hoogste aantal in vijftien jaar. Politie en OM maken zich grote zorgen over de veiligheid in het verkeer. Ze zien ook dit jaar de verkeersovertredingen alweer fors stijgen vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Zo betrapte de politie 14.787 drankrijders (+9%), waren 68.897 mensen afgeleid door hun mobiel (+52%), reden 75.837 bestuurders door het rode licht (+10%) en kregen 401.590 automobilisten een bekeuring voor allerlei andere kleine overtredingen (+56%). Alleen de snelheidsovertreders bleven met iets meer dan 2 miljoen nagenoeg gelijk.

Volledig scherm Verkeersofficier Achilles Damen. © Openbaar Ministerie Een deel van de cijfers valt volgens de politie te verklaren door het toegenomen verkeer sinds de coronacrisis. Maar agenten zien dat ook het gedrag van veel bestuurders is veranderd en niet ten goede. De lontjes zijn korter met asociaal weggedrag zoals bumperkleven en rechts inhalen tot gevolg. Maar bestuurders zijn ook veel vaker afgeleid. Agenten komen tijdens controles zakelijke rijders tegen die documenten op hun stuur leggen. Ouders die te veel met hun kind op de achterbank bezig zijn. Vrachtwagenchauffeurs die al rijdend voetbal kijken of magnetronmaaltijden bereiden. Ja, zelfs mensen die een lijntje coke snuiven tijdens het rijden.

Volgens portefeuillehouder Verkeer bij de politie, Paul Broer en verkeersofficier Achilles Damen is er een grote groep mensen die zich in toenemende mate niet aan geschreven en ongeschreven verkeersregels wil houden en dat baart hen zorgen. Niet alleen stijgen hierdoor de verkeersovertredingen, maar het gaat daardoor ook veel vaker mis. ,,Heel veel cijfers gaan de verkeerde kant op. Dit moeten we niet normaal gaan vinden”, zegt Broer.

Alcohol en drugs

De grootste veroorzaker van ongevallen is nog altijd te hard rijden, gevolgd door alcohol en afleiding. Met flitsers en slimme camera’s probeert de politie hardrijders en bellers nu al te betrappen. Volgend jaar worden er nog eens tientallen nieuwe camera’s in gebruik genomen die bestuurders automatisch vastleggen als ze met een telefoon in hun hand rijden.

Maar vooral over het toenemend gebruik van drank en drugs maken de wetshandhavers zich grote zorgen. De eerste vier maanden van dit jaar werden er 9 procent meer bestuurders gepakt met een slok te veel op vergeleken met een jaar eerder. Ook drugsgebruik is een groot probleem. ,,Er zijn mensen die denken dat ze zaterdag flink kunnen feesten met een pilletje en maandag zonder problemen in de auto kunnen stappen. Maar dan zit die stof nog gewoon in je bloed. En als er dan iets misgaat in het verkeer, heb je een heel groot probleem. Mensen denken daar onvoldoende over na”, zegt verkeersofficier Damen.

Moet er dan niet gewoon meer worden gehandhaafd? Politieagent Broer denkt zeker dat met meer controles de pakkans vergroot kan worden. Alleen moeten daarvoor andere politietaken wijken. Bovendien pak je daarmee volgens hem onvoldoende het probleem aan. ,,We moeten echt veel breder kijken naar alleen handhaven en straffen. Als wij in beeld komen, is het eigenlijk al te laat. Het gebruik van alcohol en drugs wordt niet als problematisch gezien in het verkeer. Dat hebben we in jaren niet meer zo gezien. Kennelijk worden mensen in hun omgeving onvoldoende geremd. De norm moet veranderen. Dat krijg je met handhaven alleen niet de goede richting op.”

Eigen verantwoordelijkheid

Verkeersofficier Damen doet een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld op de vrijwilligers in de sportkantine. Want waarom blijven zij maar alcohol schenken aan leden van wie ze weten dat die met de auto naar de club zijn gekomen, vraagt Damen zich af. En waarom stelt een gastheer in een restaurant niet aan een klant voor om na twee glazen wijn alvast een taxi te bestellen. Betutteling? Damen vindt van niet. ,,We kunnen niet alleen kijken naar politie, OM en rechters. Dat is niet de oplossing. Er zit een grens aan handhaving. Iedereen moet vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bijdragen om dit probleem op te lossen.”

Politie en OM kijken daarbij ook nadrukkelijk naar andere overheden en hulpinstanties. Want waar zijn de beroemde slogans gebleven als ‘Glaasje op, laat je rijden’ ,,Er wordt soms lacherig gedaan over die campagnes, maar hiermee gaat het gesprek op feestjes wel weer over dit onderwerp.”

