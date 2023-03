‘Apparaat dat telefoon van automobilist blokkeert tijdens rijden komt eraan’

Zonnedaken boven parkeerter­rei­nen? Hier gebeurt het al: ‘Energiere­ke­ning blijft op nul’

D66 in de Tweede Kamer wil miljoenen zonnepanelen boven parkeerterreinen. Nieuw? Welnee, in deze steden gebeurt het al lang. ,,Onze energierekening is nul euro’’, zegt Lidl Nederland over de vestiging in Woerden.