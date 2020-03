Apocalyptische beelden: drive-in als testmethode voor corona

Het zijn beelden die zo uit een slechte Hollywood-film lijken te komen, maar in de ons omringende landen is het bittere realiteit: op veel plekken wordt getest op corona via drive-ins. De reden dat voor deze methode is gekozen, is om ervoor te zorgen dat het risico op besmettingen wordt verminderd door corona-patiënten uit het ziekenhuis te weren.