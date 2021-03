ANWB: vervangen halogeenlampen door led-lampen moet worden toegestaan

De ANWB zegt regelmatig vragen van leden te krijgen over het vervangen van voertuigverlichting door led. Al jaren zijn er led-vervangingslampen op de markt, waardoor het mogelijk is om minder zuinige halogeenlampen te vervangen door LED. In Duitsland is inmiddels wel één systeem voor achteraf-bouw van led-lampen goedgekeurd. Andere EU-landen kunnen deze goedkeuring in theorie overnemen, stelt de ANWB. Er is ook EU-wetgeving in ontwikkeling, maar waarschijnlijk zal het nog geruime tijd duren voordat die wordt ingevoerd.