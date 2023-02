ANWB: ‘Koop deze negentien zomerbanden niet’

Wie denkt dat slechte autobanden in 2023 niet meer bestaan, heeft het mis. De verschillen tussen goede en slechte banden zijn groot , zo blijkt. Voor een noodstop op nat wegdek vanaf 80 kilometer per uur (dus plotseling hard remmen op een natte snelweg in de spits) heeft een goede band 35 meter remafstand nodig. Maar sommige banden hadden voor dezelfde remactie maar liefst 55 meter nodig.

52 km/u snelheidsverschil tussen bandensoorten

Slechts tien banden zijn ‘goed’

In totaal halen 21 banden - in de maat 205/55 R16 volgens de ANWB een ‘nette voldoende’. Zij kregen drie sterren, ondanks dat ze net iets minder nauwkeurig zijn, minder grip op het asfalt hebben, of een iets langere remweg. Tien banden ontvangen een totale score van vier sterren en worden beoordeeld als ‘goed’.

De onderlinge verschillen in slijtage zijn groot. Sommige banden gaan maar 25.000 kilometer mee, andere daarentegen ruim 70.000 kilometer. Dat is niet alleen slecht voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Omdat banden tegenwoordig niet meer van rubber worden gemaakt maar van kunststof, is het schadelijk voor mens en dier wanneer de slijtagedeeltjes in het oppervlaktewater terechtkomen en vervolgens in de voedselketen. Alleen al in de Europese Unie gaat het om 500.000 ton microplastics per jaar.