Android Auto komt eindelijk naar Nederland

Veel nieuwe auto's hebben Android Auto al aan boord, maar tot nu toe wilde Google het systeem niet voor Nederland vrijgeven. Het vergelijkbare CarPlay van Apple is al een paar jaar in Nederland beschikbaar.

De uitbreiding naar de Benelux maakt Google bekend via een gif. In deze afbeelding worden meerdere landen groen gekleurd, waaronder België en Nederland. In de begeleidende tekst schrijft het bedrijf dat Android Auto ‘de komende maanden’ naar nieuwe landen wordt gebracht. Techsite Tweakers heeft Google vragen gesteld over de uitbreiding, maar nog geen antwoord gekregen.

Android Auto laat gebruikers hun telefoon koppelen aan een auto. Dit kan met een USB-kabel of draadloos. Met de verbinding wordt Android Auto zichtbaar op het infotainmentscherm van de auto, waar bepaalde apps te gebruiken zijn. Zo is het mogelijk om Google Maps te gebruiken, of Waze, voor navigatie. Apps als YouTube Music, Spotify en audioboekspelers zijn eveneens te gebruiken. Tot slot zijn communicatieapps als de telefoonapp en Google Assistent via Android Auto te benaderen.

Android is het meest gebruikte besturingssysteem in smartphones. Voor het gebruik van Android Auto is een compatibele auto of infotainmentsysteem nodig. Ook moet de telefoon minimaal op besturingssysteem Android 6.0 draaien om de Android Auto-app te kunnen downloaden. Vanaf Android 10 is de app automatisch geïnstalleerd. De app is al langer te gebruiken in andere Europese landen, zoals Duitsland, Ierland en Frankrijk.

Volledig scherm Zo kondigt Google de uitbreiding van Android Auto in Europa aan: met een gif © Google