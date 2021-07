Andre (50) is niet van deze tijd, geef hem maar Cliff Richard en een Chevrolet 3100 uit 1953

Trucker die verdacht wordt van doodrijden politieman reed eerder motoragent aan, die arm verloor

7 juli De vrachtwagenchauffeur (45) die ervan wordt verdacht vanmorgen in Rotterdam een motoragent te hebben doodgereden, is volgens bronnen ook degene die in 2015 op de A15 een politieman aanreed. Dat slachtoffer was ook een motoragent en verloor destijds zijn arm. Daarnaast reed diezelfde chauffeur vorig jaar een 79-jarige vrouw aan, die ter plekke overleed.