Analoog en ‘no-nonsense’: zo rijdt de sportieve nieuwe Toyota GR86

AutotestDe Toyota GR86 is de derde sportieve auto van Toyota, naast de GR Supra en GR Yaris. Ze zullen er vast niet veel van verkopen, maar voor liefhebbers van puur en ongefilterd autorijden is het toch een absolute pretmachine, zeker gezien zijn prijs.

Wie gek is op een analoge rijbeleving met zo weinig mogelijk moderne elektronica en zoveel mogelijk sportiviteit, komt in de regel al snel uit bij merken als Porsche, Ferrari en Lamborghini. Onder de 70 mille is er nagenoeg niets dat enigszins het gevoel biedt van een ‘analoge‘ rijsensatie. De enige auto die dat wel doet, is de nieuwe Toyota GR86: een 234 pk sterke achterwielaangedreven coupé die veel rauwer en ruiger is dan ‘ie eruitziet.

Helaas geldt dat rauwe ook voor het motorgeluid. Dat klinkt weliswaar minder alsof er een keelpastille in moet dan bij zijn voorganger, maar weet nog altijd geen kippenvel op te wekken. Een gemiste kans, zeker gezien het feit dat merken als Porsche en Subaru wel de prachtigste geluiden weten te ontlokken aan hun boxermotoren. Maar verder is het puur genieten in de GR86 zeker, vooral ook omdat zaken als turbo’s, torque vectoring, ingewikkelde assistentiesystemen en andere elektronica die jouw beperkingen als coureur moeten maskeren, compleet ontbreken.

Volledig scherm Toyota GR86 © Toyota

In de GR86 zijn het alleen jij en de 250 paardenkrachten die via een Torsen limited slip-differentieel worden overgebracht naar de achterwielen. Schakel de tractiecontrole en het ESP uit en het wordt helemaal spannend. Iet te spannend misschien, want als je dit - net als wij - doet op een natte Spaanse bergweg en de auto verliest plotseling alle grip, moet je wel wat circuitervaring hebben. Gelukkig is de auto goed te corrigeren, maar de Toyota kan best gemeen uit de hoek komen, letterlijk en figuurlijk.

Volledig scherm Toyota GR86 © Toyota

Een deel van de zenuwachtige achterzijde wordt veroorzaakt door de enorm felle gasrespons. Het gaspedaal had iets milder mogen reageren wat ons betreft, maar aan de andere kant voelt het ook weer heel verhelderend in vergelijking met de ietwat vertragende reactie van de vele turbo-auto’s die we de laatste tijd hebben gereden. Toyota roept al enige tijd dat het geen saaie auto’s meer wil maken en inderdaad: saai is rijden met deze auto zelden tot nooit. Op Circuit Parcmotor Castellolí blijkt dat eens te meer. Alleen volleerde regenrijders kunnen hier rondrijden met uitgeschakelde tractiecontrole en ESP zonder in een slip te raken.

Daarom zetten we na een paar rondes met samengeknepen billen te hebben rondgereden weer alle elektronica aan op het spekgladde circuit. De systemen staan gelukkig zeer ruimhartig afgesteld, want de auto trakteert je gul op een flinke zijstap alvorens remingrepen voorkomen dat je na een panoramische remweg in de heg eindigt. Een lekkere driftauto is het niet. Daarvoor is alles in de auto gericht op je zo snel en efficiënt mogelijk van bocht naar bocht te katapulteren - en zo hoort het natuurlijk ook want dat is sneller dan met uitwaaierende achterzijde en veel rook bochten aaneen te rijgen.

Volledig scherm Toyota GR86 © Toyota

Die efficiëntie is voor een deel afkomstig van de focus op een stijvere carrosserie, lager zwaartepunt en minder gewicht. Daarmee past de GR86 uitstekend in het bij de andere sportieve auto's van Toyota, te weten de GR Supra en de GR Yaris. De GR86 is is 234 pk (172 kW) sterk bij 7000 toeren en daardoor accelereert de auto van 0-100 km/u in 6,3 seconden. De topsnelheid bedraagt 226 km/u. De cijfers voor de uitvoering met automaat zijn fractioneel slechter, maar een automaat verpest voor veel liefhebbers van sportief autorijden veel feestvreugde. De handbak schakelt lichter dan voorheen en heeft fractioneel kortere schakelwegen, maar de bak voelt niet exceptioneel sportief. Ook zijn de versnellingen wat lang voor een auto van dit kaliber.

Volledig scherm Toyota GR86 © Toyota

Het interieur van de GR86 is sterk gefocust op de rijder met behoud van gebruiks- en bedieningsgemak. Bedieningselementen zijn intuïtief gepositioneerd, zoals het paneel voor de airconditioning met LED-verlichting en schakelaars als pianotoetsen. De centrale armsteun biedt niet alleen ondersteuning, maar bevat ook bekerhouders, twee USB-poorten en een AUX-aansluiting. Het multimediasysteem reageert sneller en omvat onder andere DAB+ radio-ontvangst en smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto.

Volledig scherm Toyota GR86 © Toyota

De nieuw ontworpen sportstoelen zijn voorzien van afzonderlijke delen die zorgen voor een goede ondersteuning van het lichaam. Een hendel bovenaan de rugleuning zorgt voor gemakkelijke toegang naar de zitplaatsen achterin. De rugleuningen van de zitplaatsen achterin zijn neer te klappen voor extra toegang tot de bagageruimte. In neergeklapte positie is de bagageruimte groot genoeg voor bijvoorbeeld vier wielen – ideaal voor wie met zijn of haar GR86 een trackday bezoekt. Toyota verwacht de nieuwe GR86 in het voorjaar van 2022 op de Europese markt te introduceren. De prijzen zijn nog niet bekend, maar zullen ongetwijfeld iets boven die van zijn voorganger liggen, die vanaf 57.850 euro in de prijslijsten staat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.