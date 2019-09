Amazon bestelt 100.000 elektrische busjes bij een fabrikant die nog nooit een auto heeft verkocht

Het is een flinke opsteker voor de veelbelovende start-up Rivian, die nog nooit een auto heeft verkocht. Tot nu toe maakte het merk alleen enkele prototypes van een elektrische pick-up, bedoeld om mee te testen. Ook heeft het een SUV in ontwikkeling. De bestelbusjes gaat de onderneming speciaal voor Amazon bouwen, in de eigen fabriek in Normal, Illinois. Daar is Rivian momenteel een oude Mitsubishi-fabriek aan het renoveren.

Investeerders

De Amerikaanse start-up Rivian bestaat sinds 2009 en heeft tot nu toe 1,9 miljard dollar bij investeerders opgehaald. Daarvan kwam in februari 700 miljoen dollar uit een financieringsronde, geleid door Amazon. De online winkelreus is een van de grootste investeerders in Rivian. Maar ook autofabrikant Ford stak in april 500 miljoen dollar in Rivian. Ford wil de technologie van Rivian gebruiken om er een eigen, elektrische auto mee te bouwen.

Rivian gaat voor de bestelbusjes gebruik maken van het platform, de accu, aandrijflijn en het onderstel dat het bedrijf heeft ontwikkeld voor de R1T pick-up en R1S SUV. De bestelbussen krijgen daarmee een slimme constructie. In een soort van skateboard zijn de motoren, batterijen, het onderstel, de remmen en een koelsysteem ondergebracht: dit alles onder wielhoogte voor meer laadruimte en een stabieler weggedrag, als gevolg van het lage zwaartepunt.

De 100.000 busjes van Rivian zullen door Amazon gebruikt worden voor de zogeheten ‘laatste mijl’, het allerlaatste stukje van het bezorgtraject tot aan de voordeur van huis of kantoor. De eerste busjes worden naar verwachting in 2021 geleverd en eind 2022 wil Amazon er al 10.000 in gebruik hebben.

Volledig scherm © Rivian SUV prototype