Alweer een nieuw (Chinees) automerk in Nederland: BYD

Er komt weer een nieuw (Chinees) automerk bij op de Nederlandse markt: BYD, een afkorting die staat voor Build Your Dreams. Importeur van het nieuwe merk wordt Louwman Group, dat al jaren de auto’s van onder meer Toyota, Lexus en Suzuki in Nederland verkoopt.

BYD is in Nederland al enkele jaren actief met onder meer elektrische bussen. Die verzorgen op de luchthaven Schiphol het vervoer van passagiers tussen de terminals en de vliegtuigen op het platform. Louwman Group gaat nu ook de elektrische personenauto's van het Chinese merk in Nederland verkopen. Een van de belangrijkste modellen is de Han EV. Deze sedan is een concurrent van de Tesla Model 3 en heeft een rijbereik van 600 kilometer. Hij sprint in 4,0 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Eerder is voor deze auto een prijsindicatie afgegeven van rond de 45.000 Euro. Op de thuismarkt zijn van dit model inmiddels meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Een ander actueel model van BYD is een SUV met de naam Tang. Die heeft twee elektromotoren en vierwielaandrijving. BYD zegt de batterijtechnologie van zijn auto's in eigen huis te ontwikkelen.

Volledig scherm Het interieur van de Han EV: een van de modellen die BYD in Nederland wil gaan verkopen. © BYD

Er komen ook dealerbedrijven van BYD

Het eerste Europese land waar BYD zich heeft gevestigd is Noorwegen. En vorig jaar al ging BYD met een Nederlands dealerbedrijf in zee voor de verkoop van zijn bestelwagens en trucks: de Bluekens Group. Louwman Group wil de personenauto's van BYD in Nederland in eerste instantie online gaan verkopen, maar er worden ook meerdere dealerbedrijven gevestigd. De eerste zal nog dit jaar in Amsterdam worden geopend en potentiële klanten kunnen daar dan ook proefritten maken.

Eric Louwman, de president-directeur van Louwman Group: ,,BYD is een toonaangevende fabrikant die over de hele wereld bekend staat om zijn baanbrekende batterijtechnologie, die de kern vormt van alle indrukwekkende elektrische voertuigen van het merk. We zijn verheugd om onze klanten in Nederland een breed en aantrekkelijk aanbod van milieuvriendelijke BYD-modellen te kunnen aanbieden, met de zekerheid van superieure veiligheid, prestaties voor lange afstand en hoge kwaliteitsnormen. Leasemaatschappijen tonen nu al veel interesse in diverse modellen.”

Volledig scherm De BYD Tang is een SUV, verkrijgbaar met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. © BYD

