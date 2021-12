Als Ton (76) in zijn NSU TT 1200 stapt, voelt hij zich twintig: ‘In jaren 70 was dit een heel sportief autootje’

Mijn Allessie Alles klopt aan de droomauto van Nico: ‘Mensen roepen ‘Jan, Jans en de kinderen’ als ze me zien rijden’

Dat Nico Gillisse (75) na zijn opleiding in de zaak van zijn vader ging werken was onvermijdelijk. Liever was hij automonteur. Zijn liefde voor techniek op vier wielen bleef sluimeren en laaide drie jaar geleden opnieuw op toen hij eindelijk zijn droomwagen kocht: een MG TC.

