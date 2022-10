Als dit gevreesde motorstoringslampje brandt, kijk dan eerst even hier naar

Het is een van de meest gevreesde controlelampjes. En terecht, want de kans bestaat dat een oplichtend motorstoringslampje de aanzet is van een dure garagerekening. Toch is er best vaak sprake van loos alarm.

Als het motorstoringslampje brandt, is er iets mis met je motor of met de elektronica die de brandstofinspuiting en ontsteking regelt. Ook kan er een storing zijn in je katalysator of lambdasonde. Dat klinkt als dure reparaties en dat zijn het vaak ook. Het is dan goed om op korte termijn je garage op te zoeken, zoals ook vermeld staat in het instructieboekje van je auto. Maar het is toch handig om even zelf een paar dingen te controleren.

Tankdop niet goed dichtgedraaid

In een aantal gevallen is er namelijk sprake van loos alarm. Het lampje gaat bij nagenoeg alle auto's van de laatste 20 jaar bijvoorbeeld ook branden als de brandstofdop niet goed is dichtgedraaid, zo meldt website MotorBiscuit. Controleer dan ook als eerste of de tankdop goed dichtgedraaid zit als het lampje gaat branden. Zeker wanneer dit vlak na het tanken gebeurt. De dop kan ook scheef erop zijn gedraaid, of kapot zijn.

‘Valse lucht’

Ook een minder goede stroomvoorziening kan de oorzaak zijn van een brandend motorcontrolelampje. Voel dus even aan de accupolen of ze wel goed vastzitten. Een andere oorzaak kan zijn dat de motor lucht aanzuigt vanaf een andere plek dan zou moeten. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat er zogeheten ‘valse lucht’ wordt aangezogen via het luchtfilterhuis. Controleer dus even of de clips waarmee het luchtfilterhuis dicht zit niet zijn losgetrild.

Losliggende matten

Ten slotte kunnen ook losliggende of verschoven vloermatten aan de bestuurderskant de oorzaak zijn. Zo’n slecht liggende mat kan er namelijk voor zorgen dat het gaspedaal door de wrijving een beetje blijft hangen. Als dat wordt geregistreerd door je motormanagement, kan het gevreesde lampje ook al gaan branden.

Toch naar garage?

In de meeste gevallen gaat het lampje vanzelf uit en anders blijft het uit als je de auto opnieuw start. Helaas is dat niet altijd het geval. Wanneer dat niet zo is nadat je deze checklist hebt afgewerkt, zul je toch naar de garage moeten om het check engine-lampje te laten resetten. Ook als het lampje knippert of rood oplicht, moet je meteen contact opnemen met de Wegenwacht of met je garage - zeker als je motor ook slecht loopt, of vermogen verliest. Dat is vaak een teken dat er echt iets mis is.

