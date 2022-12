Alleen in deze twee EU-landen is autorijden nog duurder dan in Nederland

Nederland staat in de top drie van duurste EU-landen als het gaat om de prijs van autorijden. De gemiddelde maandelijkse kosten variëren van 905 euro per maand in Griekenland tot 1.313 euro per maand in Zwitserland.

Dat blijkt uit Leaseplan’s jaarlijkse Car Cost Index, waarin is berekend hoe duur autorijden per maand gemiddeld is. Daarbij werd rekening gehouden met de verschillende kosten van autobezit per land. Er werd gekeken naar energie/brandstof, afschrijving, belasting, rente, verzekering en onderhoud, uitgaande van de eerste vier jaar van eigendom en bij gemiddeld 30.000 kilometer per jaar.

In Nederland kost autorijden gemiddeld 1166 euro per maand

Van de 22 landen die door Leaseplan werden geanalyseerd, blijkt Zwitserland het duurst, op de voet gevolgd door Noorwegen. Nederland vervolmaakt de top drie, met 1166 euro per maand aan gemiddelde autokosten. Een belangrijk deel daarvan is echter terug te voeren op de afschrijving.

Opvallend is de grote stijging van het aantal nieuwe elektrische modellen op de markt. Dit jaar gingen er 33 modellen mee in de vergelijking. Opvallend is volgens Leaseplan ook dat ondanks de inflatie van de energieprijzen laadkosten voor elektrische auto’s aanzienlijk lager zijn dan de brandstofkosten voor benzine- en dieselauto’s. De laadkosten vertegenwoordigen 15 procent van de totale kosten van een elektrisch auto, terwijl dit respectievelijk 23 en 28 procent is voor benzine- en dieselrijders.

‘Bezit en gebruik elektrische auto lager dan benzine of diesel’

Hierdoor zijn de kosten voor het bezit en het gebruik van een elektrische auto nu lager dan benzine of diesel in bijna elk land in Europa, aldus Leaseplan. Volgens Sander Pleij, Managing Director van LeasePlan Nederland, staat deze ontwikkeling wel onder druk. Na 2024 lopen de stimuleringsmaatregelen van het kabinet af, waarmee de aanschafkosten voor een elektrische auto mogelijk fors hoger kunnen worden.”

Volledig scherm In Noorwegen is het gemiddeld het duurst om auto te rijden, aldus het rapport van Leaseplan. © Leaseplan

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.