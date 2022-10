Alleen in deze situaties mag je toeteren of knipperen met je licht

In veel Europese landen mag je claxonneren of knipperen met je lichten wanneer je bijvoorbeeld inhaalt buiten de bebouwde kom. Soms is het zelfs verplicht. Maar in Nederland is het geven van licht- of geluidssignalen tot een minimum beperkt.

Knipperen met je lichten mag in Nederland uitsluitend ‘ter afwending van dreigend gevaar’. Alleen bij gevaarlijke situaties mag je dus je groot licht gebruiken om mensen te waarschuwen. Wat daar precies onder valt is niet precies omschreven in de wet, maar de strekking is wel duidelijk.

Wat niet mag

Je mag het dus niet doen om mensen te groeten, te waarschuwen dat je gaat inhalen of als waarschuwing aan medeweggebruikers voor bijvoorbeeld een radarcontrole. Knipperen om de aandacht te trekken mag niet, ook niet als iemand bijvoorbeeld de weg verspert of niet doorheeft dat het verkeerslicht op groen is gesprongen. Bij onterecht knipperen met je lichten riskeer je zelfs een boete van 150 euro.

Wat wel mag

Wat wel mag is bijvoorbeeld het waarschuwen van een tegenligger met een lichtsignaal omdat hij of zij vergeten is om de verlichting te ontsteken als het donker is. Ook mag je een tegenligger met lichtsignalen waarschuwen om zijn grote licht te dimmen. En wanneer er plotseling een file opduikt, mag je het achteropkomende verkeer ook waarschuwen door je gevarenlichten aan te zetten.

Claxonneren

Al deze regels gelden ook voor claxonneren. Je mag dus niet toeteren om een overwinning van een voetbalteam te vieren, als groet bij het wegrijden na een bezoekje aan vrienden of als iemand de weg blokkeert en dit niet doorheeft. Toeteren mag wel wanneer een vrachtwagen bijvoorbeeld plotseling invoegt op jouw rijbaan, of als een auto voor je per ongeluk naar achteren rolt.

Onnodig geluid maken

,,Helaas krijgen toeterende automobilisten soms een boete voor onnodig geluid maken”, zegt een woordvoerder van de website Verkeersboetes. ,,In dat geval is het de moeite om in beroep te gaan, want een boete voor onterecht claxonneren kost 95 euro in plaats van 260 euro.”

