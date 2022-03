Alle Rotterdamse Mercedes-Benz klanten kenden Marcel: ‘Hij verkocht 150 taxi’s in een jaar’

Als kleine jongen liep Marcel Haze (1970-2022) al met schoonmaakspullen rond om auto’s schoon te maken. In de garage van zijn vader ontstond de liefde voor het vak. Hoewel zijn vader zich meer richtte op de reparatie van Mercedessen, werden er ook auto’s verkocht. Dat was precies wat Marcel later wilde doen. Alleen niet in Amerika, waar zijn ouders en broer na het verkopen van de zaak naartoe verhuisden, maar gewoon in Rotterdam.